Atelier bijoux à Elusa Musée du trésor Eauze 16 juillet 2025 10:30

Gers

Atelier bijoux à Elusa Musée du trésor EAUZE Eauze Gers

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Plongez dans l’artisanat de l’Antiquité Vos enfants pourront créer leur propre bijoux à partir de modèles antiques et repartir avec leur création !

Musée du trésor EAUZE

Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr

English :

Immerse yourself in ancient craftsmanship: your children can create their own jewelry based on ancient models, and take their creations home with them!

German :

Tauchen Sie ein in die Handwerkskunst der Antike: Ihre Kinder können ihren eigenen Schmuck nach antiken Vorbildern herstellen und mit ihrer Kreation nach Hause gehen!

Italiano :

Immergetevi nei mestieri dell’antichità: i vostri bambini potranno creare i loro gioielli sulla base di modelli antichi e portare a casa le loro creazioni!

Espanol :

Sumérjase en la artesanía de la Antigüedad: sus hijos podrán crear sus propias joyas basándose en modelos antiguos y llevarse sus creaciones a casa

