Atelier Bijoux en cuir recyclé La fabrique po.éthique Cusset

Atelier Bijoux en cuir recyclé

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Aux côtés de Sloane, créez un bijou unique en cuir recyclé boucles d’oreilles, pendentif …

.

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Sloane, create a unique piece of jewelry from recycled leather: earrings, pendant …

L’événement Atelier Bijoux en cuir recyclé Cusset a été mis à jour le 2026-03-19 par Vichy Destinations