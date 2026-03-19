Atelier Bijoux en cuir recyclé La fabrique po.éthique Cusset
Atelier Bijoux en cuir recyclé La fabrique po.éthique Cusset samedi 4 avril 2026.
Atelier Bijoux en cuir recyclé
La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 16:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Aux côtés de Sloane, créez un bijou unique en cuir recyclé boucles d’oreilles, pendentif …
.
La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Sloane, create a unique piece of jewelry from recycled leather: earrings, pendant …
L’événement Atelier Bijoux en cuir recyclé Cusset a été mis à jour le 2026-03-19 par Vichy Destinations