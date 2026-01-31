[Atelier] Bijoux en pâte polymère Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Bijoux en pâte polymère

Bleu Biscuit / 60 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 13:30:00

fin : 2026-03-02 16:00:00

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-12

L’Atelier Brut vous propose un atelier créatif dédié à la création de bijoux, pour apprendre à réaliser des boucles d’oreilles en pâte polymère, originales et personnalisées.

Ouvert aux adultes et adolescents, cet atelier permet de découvrir les techniques de modelage, de mise en forme et d’assemblage, afin de créer des pièces uniques, adaptées à tous les styles. Guidé pas à pas, chacun repart avec ses propres créations, dans une ambiance conviviale et créative.

Le concept

• Atelier animé par L’Atelier Brut

• Public adultes et adolescents

• Places limitées

• Tout le matériel est fourni

• Inscription préalable obligatoire

Tarif 40 €

(Fournitures comprises)

Réservation obligatoire 06 88 34 66 59

Le 2 mars chez Bleu Biscuit

Le 12 mars à l’Inattendu .

Bleu Biscuit / 60 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier] Bijoux en pâte polymère

L’événement [Atelier] Bijoux en pâte polymère Dieppe a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie