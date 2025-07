Atelier bijoux en perles de papier collé et de tissu Médiathèque de Casseneuil Casseneuil

Atelier bijoux en perles de papier collé et de tissu Médiathèque de Casseneuil Casseneuil mercredi 30 juillet 2025.

Atelier bijoux en perles de papier collé et de tissu

Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Fabriquer des perles de papier et de tissu pour en faire des colliers, boucles d’oreilles et bracelets.

Pour y participer apportez règle graduée, cutter ou ciseaux, colle blanche pour papier ou textile, papier de récupération, carton d’emballage et tissus.

Renseignements par téléphone.

Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25

English : Atelier bijoux en perles de papier collé et de tissu

Make paper and fabric beads into necklaces, earrings and bracelets.

To take part, bring: ruler, cutter or scissors, white glue for paper or fabric, recycled paper, cardboard and fabric.

Information by phone.

German : Atelier bijoux en perles de papier collé et de tissu

Perlen aus Papier und Stoff herstellen, um daraus Halsketten, Ohrringe und Armbänder zu machen.

Um teilzunehmen, bringen Sie mit: Lineal, Cutter oder Schere, Weißleim für Papier oder Textilien, Altpapier, Verpackungskarton und Stoffe.

Telefonische Auskünfte.

Italiano :

Realizzate collane, orecchini e braccialetti con perline di carta e tessuto.

Per partecipare, portare con sé: righello, taglierino o forbici, colla bianca per carta o tessuto, carta, cartone e tessuto riciclati.

Informazioni telefoniche.

Espanol : Atelier bijoux en perles de papier collé et de tissu

Haz collares, pendientes y pulseras con cuentas de papel y tela.

Para participar, trae: regla, cutter o tijeras, cola blanca para papel o tela, papel reciclado, cartón y tela.

Información por teléfono.

L’événement Atelier bijoux en perles de papier collé et de tissu Casseneuil a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Villeneuve Vallée du Lot