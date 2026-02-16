Atelier bijoux en résine UV Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Atelier bijoux en résine UV

Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour Landes

Viens réaliser ton bijou en résine avec incrustation. Recyclage et chimie ! Un collier ou une paire de boucle d’oreilles

A partir de 8 ans

35€ les 2h .

