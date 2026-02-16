Atelier bijoux en résine UV Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour
Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Viens réaliser ton bijou en résine avec incrustation. Recyclage et chimie ! Un collier ou une paire de boucle d’oreilles
A partir de 8 ans
35€ les 2h .
Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 64 15 12
