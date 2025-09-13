Atelier Bijoux Mini de création de bracelet en perles Place Piquand Montluçon

Atelier Bijoux Mini de création de bracelet en perles Place Piquand Montluçon samedi 13 septembre 2025.

Atelier Bijoux Mini de création de bracelet en perles

Place Piquand Marché de producteurs et d’artisans Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

A l’occasion du marché de producteurs et d’artisans organisé par Montluçon Tourisme, Bijoux Mini propose des ateliers de création de bracelet.

Bracelet à emporter.

Place Piquand Marché de producteurs et d’artisans Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 97 42 14 info@bijoux-mini.fr

English :

Bijoux Mini offers bracelet-making workshops at the Montluçon Tourisme farmers’ and artisans’ market.

Bracelets to take away.

German :

Anlässlich des von Montluçon Tourisme organisierten Bauern- und Kunsthandwerkermarkts bietet Bijoux Mini Workshops zur Herstellung von Armbändern an.

Armband zum Mitnehmen.

Italiano :

Bijoux Mini propone laboratori di creazione di braccialetti al mercato contadino e artigianale organizzato da Montluçon Tourisme.

Braccialetti da portare via.

Espanol :

Bijoux Mini ofrece talleres de fabricación de pulseras en el mercado de agricultores y artesanos organizado por Montluçon Tourisme.

Pulseras para llevar.

L’événement Atelier Bijoux Mini de création de bracelet en perles Montluçon a été mis à jour le 2025-09-02 par Montluçon Tourisme