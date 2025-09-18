Atelier bijoux Vignacourt

Atelier bijoux Vignacourt jeudi 18 septembre 2025.

Atelier bijoux

196 Rue d’Amour Vignacourt Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Atelier confection de bijoux ouvert à tous

Gratuit

Réservation au 06.73.69.55.49

Jeudi 18 septembre 14h

Centre Vignacourt 14-18 .

196 Rue d’Amour Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France +33 6 73 69 55 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bijoux Vignacourt a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme