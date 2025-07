Atelier biodiv’: les papillons Mégrit

Atelier biodiv’: les papillons Mégrit lundi 28 juillet 2025.

Atelier biodiv’: les papillons

Mégrit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 14:30:00

fin : 2025-07-28 17:00:00

Date(s) :

2025-07-28

Ateliers à faire en famille avec enfants (à partir de 6 ans). Vous passerez un joyeux moment de partage et vous contribuerez à créer un avenir plus naturel pour notre planète. Nos ateliers biodiv’ mêlent des aspects théoriques (mais ludiques) pour apprendre à connaître un milieu ou une espèce et des manipulations pratiques pour agir directement en faveur de la biodiversité. .

Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier biodiv’: les papillons Mégrit a été mis à jour le 2025-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme