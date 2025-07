Atelier biodiversité Ronchamp

Atelier biodiversité Ronchamp samedi 12 juillet 2025.

Atelier biodiversité

13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-10-12

Dans le cadre de sa programmation culturelle et de son engagement envers la préservation de l’environnement, l’entité de gestion de la Colline Notre-Dame du Haut, connue sous le nom de Porterie, propose en 2025 un atelier inédit destiné à tous les publics. Cet atelier mettra l’accent sur le thème crucial de la biodiversité, offrant une occasion unique de découvrir le site de Ronchamp à travers le prisme de son environnement naturel.

Ce cadre exceptionnel a été une source d’inspiration pour l’architecte franco-suisse Le Corbusier lorsqu’il a accepté, en 1955, la commande de reconstruire la chapelle. La beauté du paysage environnant, avec ses collines verdoyantes et sa riche biodiversité, a influencé sa vision architecturale, contribuant à créer un lieu de recueillement et de contemplation.

Les participants de cet atelier auront l’opportunité d’explorer les différents espaces du site, munis d’un livret-guide. Ce document servira de fil conducteur pour les aider à identifier dix espèces d’arbres distinctes présentes sur la colline. À travers cette activité interactive, les visiteurs pourront non seulement se familiariser avec la flore locale, mais également comprendre l’importance de chaque espèce dans l’écosystème.

L’atelier ne se limitera pas à la simple observation des arbres. Il s’agira également d’une rencontre avec l’équipe de médiation pour découvrir les diverses actions entreprises par la Porterie en faveur de la préservation de la biodiversité. Les responsables du site s’efforcent de concilier l’accueil du public et la protection de l’environnement, un défi qu’ils ont relevé avec détermination et ingéniosité.

Parmi les initiatives mises en place, on peut mentionner l’installation de ruches sur le site. Ces ruches favorisent la pollinisation et soutiennent les populations d’abeilles, essentielles à la santé des écosystèmes. De plus, la pratique de la fauche raisonnée permet de préserver les espèces végétales locales tout en maintenant les espaces ouverts et accessibles aux visiteurs.

La Porterie a également aménagé des nichoirs et des hôtels à insectes, créant ainsi des habitats propices aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs. Ces installations sont cruciales pour encourager la faune locale et maintenir la biodiversité au sein du site. En sensibilisant le public à ces actions, l’atelier vise à éveiller les consciences sur l’importance de la biodiversité et sur les moyens de la protéger.

La participation à cet atelier offre également l’occasion de réfléchir à notre propre impact sur l’environnement et aux gestes simples que chacun peut adopter pour favoriser la biodiversité, que ce soit dans un cadre naturel ou urbain. En apprenant à identifier différentes espèces d’arbres, les participants développeront un regard plus attentif sur leur environnement quotidien, ce qui est essentiel pour susciter un véritable engagement envers la conservation.

Au-delà de l’aspect éducatif, cet atelier sera également un moment de convivialité et d’échanges. Les participants auront l’occasion de partager leurs découvertes et d’échanger des idées sur la manière de préserver et d’enrichir la biodiversité.

Cet atelier sur la biodiversité proposé par la Porterie est une initiative pour sensibiliser le public à l’importance de la nature, tout en rendant hommage à l’héritage architectural de Le Corbusier. En découvrant le site de Ronchamp à travers son environnement, les participants auront l’opportunité de renouer avec la nature et d’apprendre comment chacun peut contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel. Ce sera une expérience enrichissante, à la fois éducative et inspirante, qui renforcera notre lien avec la biodiversité qui nous entoure. .

13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

English : Atelier biodiversité

German : Atelier biodiversité

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier biodiversité Ronchamp a été mis à jour le 2025-06-18 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD