Atelier biquette et fabrication de faisselle Route de Champs Saint-Bris-le-Vineux

Route de Champs La Ferme de Claire Ecosystème Ulteria Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-22 15:30:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Découverte de la chèvrerie et de la fromagerie, fabrication de votre faisselle puis dégustation. Tout public, à partir de 3 ans. .

Route de Champs La Ferme de Claire Ecosystème Ulteria Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueil@ferme-claire.fr

