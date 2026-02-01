Atelier biquette et fabrication de faisselle Route de Champs Saint-Bris-le-Vineux
Atelier biquette et fabrication de faisselle
Route de Champs La Ferme de Claire Ecosystème Ulteria Saint-Bris-le-Vineux Yonne
Début : 2026-02-11 15:30:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11 2026-02-18 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28 2026-12-23 2026-12-30
Découverte de la chèvrerie et de la fromagerie, fabrication de votre faisselle puis dégustation. Tout public, à partir de 3 ans. .
