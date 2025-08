ATELIER BISCOTTE: JOURNÉE DE TOURNAGE (2 JOURS) Saint-Jean-de-Fos

ATELIER BISCOTTE: JOURNÉE DE TOURNAGE (2 JOURS) Saint-Jean-de-Fos dimanche 28 septembre 2025.

1bis place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Participez à une journée de tournage à l’Atelier Biscotte où les trois potières Lucie, Maud et Cyrielle se feront un plaisir de vous enseigner les bases du tournage.

Réservation obligatoire.

1bis place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29 biscotte.poterie@gmail.com

English :

Join us for a day of throwing at Atelier Biscotte, where the three potters Lucie, Maud and Cyrielle will be delighted to teach you the basics.

Reservations required.

German :

Nehmen Sie an einem Drechseltag im Atelier Biscotte teil, wo die drei Töpferinnen Lucie, Maud und Cyrielle Ihnen gerne die Grundlagen des Drehens beibringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata di lancio presso l’Atelier Biscotte, dove le tre ceramiste Lucie, Maud e Cyrielle saranno liete di insegnarvi le basi.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Acompáñenos en una jornada de lanzamiento en el Atelier Biscotte, donde las tres alfareras Lucie, Maud y Cyrielle estarán encantadas de enseñarle los fundamentos.

Imprescindible reservar.

