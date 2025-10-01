ATELIER BISCOTTE POTERIE: ATELIER DE TOURNAGE ADO Saint-Jean-de-Fos

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-08

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Rendez-vous à l’atelier de poterie Biscotte et venez apprendre les bases du tournage en présence de la potière: Lucie Cabré.

Au programme:

Apprentissages des bases du tournage ou perfectionnement. Possibilité de faire 1:30 de tournage et 1:30 de tournassage et décoration ou 3:00 de tournage pour un apprentissage plus intensif. Possibilité de garder les pièces d’une semaine sur l’autre pour les terminer le mercredi suivant.

Le prix comprend les 3 heures; La terre, les engobes colorés, les cuissons et l’émaillage de 2 pièces sont compris dans le prix (5€ par pièce supplémentaire).

Il faut compter environ 1 mois pour récupérer les pièces terminées (elles doivent sécher, subir une première cuisson, un émaillage et une seconde cuisson)

A partir de 10 ans (cours ado-parents acceptés).

Places limitées à 5 personnes.

Tous niveaux acceptés.

Sur inscription obligatoire. .

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 6 32 19 18 18 biscotte.poterie@gmail.com

English :

Come to the Biscotte pottery workshop and learn the basics of potter’s wheel throwing in the presence of one of our potters: Lucie, Maud or Cyrielle.

German :

Besuchen Sie die Töpferwerkstatt Biscotte und lernen Sie die Grundlagen des Drehens in Anwesenheit einer der Töpferinnen: Lucie, Maud oder Cyrielle.

Italiano :

Venite al laboratorio di ceramica Biscotte e imparate le basi della lavorazione al tornio in presenza di Lucie Cabré.

Espanol :

Venga al taller de alfarería de Biscotte y aprenda los fundamentos del torno alfarero con una de las alfareras: Lucie, Maud o Cyrielle.

