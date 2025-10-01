ATELIER BISCOTTE POTERIE: ATELIER DE TOURNAGE ADO Saint-Jean-de-Fos
ATELIER BISCOTTE POTERIE: ATELIER DE TOURNAGE ADO
1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29
Rendez-vous à l’atelier de poterie Biscotte et venez apprendre les bases du tournage en présence de la potière: Lucie Cabré.
Au programme:
Apprentissages des bases du tournage ou perfectionnement. Possibilité de faire 1:30 de tournage et 1:30 de tournassage et décoration ou 3:00 de tournage pour un apprentissage plus intensif. Possibilité de garder les pièces d’une semaine sur l’autre pour les terminer le mercredi suivant.
Le prix comprend les 3 heures; La terre, les engobes colorés, les cuissons et l’émaillage de 2 pièces sont compris dans le prix (5€ par pièce supplémentaire).
Il faut compter environ 1 mois pour récupérer les pièces terminées (elles doivent sécher, subir une première cuisson, un émaillage et une seconde cuisson)
A partir de 10 ans (cours ado-parents acceptés).
Places limitées à 5 personnes.
Tous niveaux acceptés.
Sur inscription obligatoire. .
1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 6 32 19 18 18 biscotte.poterie@gmail.com
English :
Come to the Biscotte pottery workshop and learn the basics of potter’s wheel throwing in the presence of one of our potters: Lucie, Maud or Cyrielle.
German :
Besuchen Sie die Töpferwerkstatt Biscotte und lernen Sie die Grundlagen des Drehens in Anwesenheit einer der Töpferinnen: Lucie, Maud oder Cyrielle.
Italiano :
Venite al laboratorio di ceramica Biscotte e imparate le basi della lavorazione al tornio in presenza di Lucie Cabré.
Espanol :
Venga al taller de alfarería de Biscotte y aprenda los fundamentos del torno alfarero con una de las alfareras: Lucie, Maud o Cyrielle.
