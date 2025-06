ATELIER BISCOTTE POTERIE: STAGE CRÉATION DE BIJOUX EN PORCELAINE – Saint-Jean-de-Fos 5 juillet 2025 07:00

Hérault

ATELIER BISCOTTE POTERIE: STAGE CRÉATION DE BIJOUX EN PORCELAINE 1 bis place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Venez apprendre comment créer vos propres bijoux en porcelaine à l’atelier de poterie Biscotte accompagné d’une des potières: Lucie, Maud ou Cyrielle.

Un moment de partage et de créativité.

Venez apprendre comment créer vos propres bijoux en porcelaine à l’atelier de poterie Biscotte accompagné d’une des potières: Lucie, Maud ou Cyrielle.

Un moment de partage et de créativité. .

1 bis place de la mairie

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29

English :

Come and learn how to create your own porcelain jewelry at the Biscotte pottery workshop, accompanied by one of our potters: Lucie, Maud or Cyrielle.

A moment of sharing and creativity.

German :

Lernen Sie in der Töpferwerkstatt Biscotte, wie Sie Ihren eigenen Schmuck aus Porzellan herstellen können. Begleitet werden Sie dabei von einer der Töpferinnen: Lucie, Maud oder Cyrielle.

Ein Moment des Austauschs und der Kreativität.

Italiano :

Venite a imparare a creare i vostri gioielli di porcellana nel laboratorio di ceramica Biscotte, accompagnati da una delle nostre ceramiste: Lucie, Maud o Cyrielle.

Un momento di condivisione e creatività.

Espanol :

Venga a aprender a crear sus propias joyas de porcelana en el taller de alfarería de Biscotte, acompañado por una de nuestras alfareras: Lucie, Maud o Cyrielle.

Un momento de intercambio y creatividad.

L’événement ATELIER BISCOTTE POTERIE: STAGE CRÉATION DE BIJOUX EN PORCELAINE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT