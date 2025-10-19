ATELIER BISCOTTE POTERIE STAGE DE TOURNAGE (1 JOUR) Saint-Jean-de-Fos

ATELIER BISCOTTE POTERIE STAGE DE TOURNAGE (1 JOUR)

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 80 EUR

Rendez-vous à l’atelier de poterie Biscotte et venez apprendre les bases du tournage en présence de la potière: Maud Couton.

Au programme:

Apprentissages des bases du tournage ou perfectionnement. Le dimanche matin est consacré au tournage des pièces et l’après-midi au tournassage (façonnage du pied & harmonisation de l’aspect des pièces) + pose d’anses + engobage (décoration à l’aide d’engobes colorés. Possibilité de garder les pièces d’une semaine sur l’autre pour les terminer le mercredi suivant

Le prix comprend la journée de formation, terre, engobes colorés, cuissons et émaillage de 3 pièces compris dans le prix (5€ par pièce supplémentaire).

Il faut compter environ 1 mois pour récupérer les pièces terminées (elles doivent sécher, subir une première cuisson, un émaillage et une seconde cuisson)

A partir de 16 ans.

Places limitées à 5 personnes.

Tous niveaux acceptés.

Sur inscription obligatoire. .

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 6 32 19 18 18

English :

Join us at the Biscotte pottery workshop and learn the basics of throwing with potter Maud Couton.

German :

Besuchen Sie die Töpferei Biscotte und lernen Sie in Anwesenheit der Töpferin Maud Couton die Grundlagen des Drehens.

Italiano :

Venite al laboratorio di ceramica Biscotte e imparate le basi della lavorazione al tornio in presenza della ceramista Maud Couton.

Espanol :

Venga al taller de alfarería de Biscotte y aprenda los fundamentos del torno alfarero en presencia de la alfarera Maud Couton.

L’événement ATELIER BISCOTTE POTERIE STAGE DE TOURNAGE (1 JOUR) Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT