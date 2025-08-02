ATELIER BISCOTTE POTERIE: STAGE DE TOURNAGE (2 JOURS) Saint-Jean-de-Fos

ATELIER BISCOTTE POTERIE: STAGE DE TOURNAGE (2 JOURS) Saint-Jean-de-Fos samedi 2 août 2025.

ATELIER BISCOTTE POTERIE: STAGE DE TOURNAGE (2 JOURS)

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-23 2025-09-13 2025-10-04 2025-10-25 2025-11-15 2025-12-06

Rendez-vous à l’atelier de poterie Biscotte et venez apprendre les bases du tournage en présence d’une des potiers: Lucie, Maud ou Cyrielle.

Rendez-vous à l’atelier de poterie Biscotte et venez apprendre les bases du tournage en présence d’une des potiers: Lucie, Maud ou Cyrielle.

Un stage de tournage de deux jours vous permettant de connaître les bases du tournage, de réaliser la finissions des pièces grâce au tournage et à la décoration des pièces ( engobage, sgraffitage… ).

Débutants et confirmés !

Sur inscription obligatoire. .

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29 biscotte.poterie@gmail.com

English :

Come to the Biscotte pottery workshop and learn the basics of potter’s wheel throwing in the presence of one of our potters: Lucie, Maud or Cyrielle.

German :

Besuchen Sie die Töpferwerkstatt Biscotte und lernen Sie die Grundlagen des Drehens in Anwesenheit einer der Töpferinnen: Lucie, Maud oder Cyrielle.

Italiano :

Venite al laboratorio di ceramica di Biscotte e imparate le basi della lavorazione al tornio con una delle ceramiste: Lucie, Maud o Cyrielle.

Espanol :

Venga al taller de alfarería de Biscotte y aprenda los fundamentos del torno alfarero con una de las alfareras: Lucie, Maud o Cyrielle.

L’événement ATELIER BISCOTTE POTERIE: STAGE DE TOURNAGE (2 JOURS) Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT