ATELIER BISCUITS

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

ATELIER BISCUITS DE NOËL

16h 18h

Office de Tourisme de Bolquère Pyrénées 2000

Gratuit | Sans inscription

Apprenez à décorer de délicieux biscuits festifs!

.

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CHRISTMAS COOKIE WORKSHOP

16h 18h

Bolquère Pyrénées 2000 Tourist Office

Free | No registration required

Learn how to decorate delicious festive cookies!

L’événement ATELIER BISCUITS Bolquère a été mis à jour le 2026-01-12 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000