ATELIER BISCUITS Bolquère
ATELIER BISCUITS Bolquère vendredi 6 mars 2026.
ATELIER BISCUITS
Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 16:00:00
fin : 2026-03-06 18:00:00
Date(s) :
2026-03-06
ATELIER BISCUITS DE NOËL
16h 18h
Office de Tourisme de Bolquère Pyrénées 2000
Gratuit | Sans inscription
Apprenez à décorer de délicieux biscuits festifs!
.
Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CHRISTMAS COOKIE WORKSHOP
16h 18h
Bolquère Pyrénées 2000 Tourist Office
Free | No registration required
Learn how to decorate delicious festive cookies!
L’événement ATELIER BISCUITS Bolquère a été mis à jour le 2026-01-12 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000