ATELIER BISCUITS DE NOËL Bolquère

ATELIER BISCUITS DE NOËL Bolquère vendredi 26 décembre 2025.

ATELIER BISCUITS DE NOËL

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 16:00:00
fin : 2025-12-26 18:00:00

Date(s) :
2025-12-26

ATELIER BISCUITS DE NOËL
16h 18h
Office de Tourisme de Bolquère Pyrénées 2000
Gratuit
Apprenez à décorer de délicieux biscuits festifs!
  .

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 

English :

CHRISTMAS COOKIE WORKSHOP
4pm 6pm
Bolquère Pyrénées 2000 Tourist Office
Free
Learn how to decorate delicious festive cookies!

L’événement ATELIER BISCUITS DE NOËL Bolquère a été mis à jour le 2025-12-12 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000