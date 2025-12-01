ATELIER BISCUITS DE NOËL

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26 18:00:00

Date(s) :

2025-12-26

ATELIER BISCUITS DE NOËL

16h 18h

Office de Tourisme de Bolquère Pyrénées 2000

Gratuit

Apprenez à décorer de délicieux biscuits festifs!

.

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

English :

CHRISTMAS COOKIE WORKSHOP

4pm 6pm

Bolquère Pyrénées 2000 Tourist Office

Free

Learn how to decorate delicious festive cookies!

L’événement ATELIER BISCUITS DE NOËL Bolquère a été mis à jour le 2025-12-12 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000