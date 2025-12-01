ATELIER BISCUITS DE NOËL Bolquère
vendredi 26 décembre 2025.
ATELIER BISCUITS DE NOËL
Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-26 16:00:00
fin : 2025-12-26 18:00:00
2025-12-26
ATELIER BISCUITS DE NOËL
16h 18h
Office de Tourisme de Bolquère Pyrénées 2000
Gratuit
Apprenez à décorer de délicieux biscuits festifs!
Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
English :
CHRISTMAS COOKIE WORKSHOP
4pm 6pm
Bolquère Pyrénées 2000 Tourist Office
Free
Learn how to decorate delicious festive cookies!
