Atelier biscuits de Noël Conlie
Atelier biscuits de Noël Conlie mercredi 26 novembre 2025.
Atelier biscuits de Noël
1 Allée Marie Louise Souty Conlie Sarthe
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Atelier biscuits de Noël organisé par l’Espace AFAJES de 14h30 à 16h30
2€ par famille
Sur inscription .
1 Allée Marie Louise Souty Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 11 50
