ATELIER BISCUITS DE NOEL Nébian

Place Jean Moulin Nébian Hérault
Gratuit
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Venez cuisiner une recette originale de biscuits
A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez cuisiner une recette originale de biscuits et passez un moment convivial et épicé avec l’équipe de Roul’Contact
Sur Inscription
Gratuit .
Place Jean Moulin Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
Come and cook an original cookie recipe
