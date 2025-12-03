ATELIER BISCUITS DE NOEL Nébian

ATELIER BISCUITS DE NOEL

Place Jean Moulin Nébian Hérault

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez cuisiner une recette originale de biscuits

A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez cuisiner une recette originale de biscuits et passez un moment convivial et épicé avec l’équipe de Roul’Contact

Sur Inscription

Gratuit .

Place Jean Moulin Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

English :

Come and cook an original cookie recipe

