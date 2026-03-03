Atelier Biscuits de Pâques Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 10:15 – 12:00

Gratuit : non 2 € Inscription par SMS ou MAILNuméro : 06.51.49.53.90Mail : asso.petits.pouces@gmail.com En famille, Jeune Public – Age maximum : 3

L’association L’Atelier des Petits Pouces organise un atelier convivial de fabrication de biscuits de Pâques le 30 avril, de 10h15 à 12h, dans la salle polyvalente de la Maison de Quartier Madeleine Champs de Mars. Un moment gourmand et créatif ouvert aux petits (– 4 ans) accompagnés d’un parent, d’un membre de la famille ou de leur nounou, pour partager un temps de plaisir autour de recettes festives et repartir avec de délicieux biscuits faits maison ! ????????

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 06.51.49.53.90



