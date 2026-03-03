Atelier Biscuits de Pâques Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes
Atelier Biscuits de Pâques Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes jeudi 30 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 10:15 – 12:00
Gratuit : non 2 € Inscription par SMS ou MAILNuméro : 06.51.49.53.90Mail : asso.petits.pouces@gmail.com En famille, Jeune Public – Age maximum : 3
L’association L’Atelier des Petits Pouces organise un atelier convivial de fabrication de biscuits de Pâques le 30 avril, de 10h15 à 12h, dans la salle polyvalente de la Maison de Quartier Madeleine Champs de Mars. Un moment gourmand et créatif ouvert aux petits (– 4 ans) accompagnés d’un parent, d’un membre de la famille ou de leur nounou, pour partager un temps de plaisir autour de recettes festives et repartir avec de délicieux biscuits faits maison ! ????????
Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 06.51.49.53.90
