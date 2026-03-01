Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt Salle des fêtes Hérimoncourt
Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt Salle des fêtes Hérimoncourt mardi 31 mars 2026.
Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt
Salle des fêtes 15 Rue du Capitaine Finance Hérimoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 13:30:00
fin : 2026-03-31 17:00:00
Date(s) :
2026-03-31
Atelier Biscuits de Pâques à Herimoncourt.
Atelier de confection de biscuits spécial Pâques !
Au programme création de délicieux biscuits pour préparer la chasse aux œufs
Inscription obligatoire ! .
Salle des fêtes 15 Rue du Capitaine Finance Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 62 34 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt
L’événement Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt Hérimoncourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD