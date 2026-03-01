Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt Salle des fêtes Hérimoncourt

Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt

Salle des fêtes 15 Rue du Capitaine Finance Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 13:30:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Atelier Biscuits de Pâques à Herimoncourt.

Atelier de confection de biscuits spécial Pâques !

Au programme création de délicieux biscuits pour préparer la chasse aux œufs

Inscription obligatoire ! .

Salle des fêtes 15 Rue du Capitaine Finance Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 62 34 97

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English : Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt

L’événement Atelier biscuits Pâques à Herimoncourt Hérimoncourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD