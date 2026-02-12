Atelier Bizi’kleta Réparation de vélos Derrière l’Office de tourisme Mauléon-Licharre

Atelier Bizi’kleta Réparation de vélos

Derrière l’Office de tourisme 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

L’atelier Bizi’kleta est un atelier d’auto réparation de vélos à Mauléon.

Les participants peuvent remettre en état des vélos récupérés par l’association, ou bien apprendre à faire les réparations sur les leurs. Sur place il y a des vélos, des pièces détachées, de l’outillage spécifique et l’aide de bénévoles passionnés. Il est également possible d’acheter des vélos à bas prix retapés par l’équipe.

L’atelier à plusieurs objectifs écocitoyens il permet d’abord de détourner de la déchetterie des vélos vétustes et encombrants. Il est aussi un atelier participatif et solidaire. Il permet donc le réemploi de vélos inutilisés et l’apprentissage de la mécanique. .

Derrière l'Office de tourisme 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64

