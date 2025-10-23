Atelier blason CDMA Égletons
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Création d’armoiries sur un boulier en bois avec de la peinture.
7€ / A partir de 7 ans
Réservation obligatoire au 05 55 93 29 66 .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
