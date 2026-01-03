Atelier Blason

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-06 2026-07-06 2026-10-19

Inventé au Moyen-Âge, le vitrail est une composition de verre formée de pièces de verre. Celles-ci peuvent être de couleurs blanches ou colorées. Le vitrail a le rôle de diffuser la lumière et la couleur.

Après avoir observé les vitraux du château, fabriquez votre propre vitrail en papier calque et jouez avec la transparence et les reflets de lumière. 4.5 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English : Workshop blazon

Invented in the Middle Ages, stained glass is a glass composition made up of pieces of glass. These can be white or colored. The role of stained glass is to diffuse light and color.

