ATELIER BLASON POUR LES ENFANTS Mende

ATELIER BLASON POUR LES ENFANTS
mardi 23 décembre 2025
ATELIER BLASON POUR LES ENFANTS
Rue de l’épine Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Enfant
Date et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Venez découvrir le monde passionnant du blason.
Lors d’un atelier manuel en intérieur, les enfants auront la possibilité de créer leur propre blason et de l’orner avec des animaux, des formes géométriques, des couleurs… Les enfants repartent avec leur création.
Visite limitée à 10 enfants accompagnés.
Durée 1h30, tarif 5 €/enfant, gratuit pour l’accompagnant adulte.
Réservation conseillée.
Rue de l’épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
English :
Come and discover the fascinating world of the coat of arms.
During an indoor manual workshop, children can create their own coat of arms and decorate it with animals, geometric shapes, colors… Children leave with their own creation.
Visit limited to 10 accompanied children.
Duration: 1h30, price: 5 ?/child, free for the accompanying adult.
Reservations recommended.
German :
Entdecke die spannende Welt des Wappenmachens.
Während eines handwerklichen Workshops im Innenbereich haben die Kinder die Möglichkeit, ihr eigenes Wappen zu entwerfen und es mit Tieren, geometrischen Formen, Farben usw. zu verzieren. Die Kinder gehen mit ihrer Kreation nach Hause.
Der Besuch ist auf 10 Kinder in Begleitung begrenzt.
Dauer: 1,5 Stunden, Tarif: 5 ?/Kind, kostenlos für die erwachsene Begleitperson.
Reservierung empfohlen.
Italiano :
Venite a scoprire l’affascinante mondo degli stemmi.
Durante un laboratorio manuale al chiuso, i bambini avranno la possibilità di creare il proprio stemma e di decorarlo con animali, forme geometriche, colori… I bambini se ne andranno con la loro creazione.
Visita limitata a 10 bambini accompagnati.
Durata: 1h30, prezzo: 5€/bambino, gratuito per l’adulto accompagnatore.
Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Ven a descubrir el fascinante mundo del escudo de armas.
Durante un taller manual de interior, los niños tendrán la oportunidad de crear su propio escudo de armas y decorarlo con animales, formas geométricas, colores… Los niños se irán con su propia creación.
Visita limitada a 10 niños acompañados.
Duración: 1h30, precio: 5 euros/niño, gratuito para el adulto acompañante.
Se recomienda reservar.
L’événement ATELIER BLASON POUR LES ENFANTS Mende a été mis à jour le 2025-11-03 par 48-OT Mende