Atelier blason Remiremont
Atelier blason Remiremont vendredi 27 février 2026.
Atelier blason
12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges
Vendredi 2026-02-27 15:00:00
Seul ou en famille, venez découvrir les blasons au musée. Après une courte visite, c’est à vous de jouer ! Réalisez votre propre blason dans les règles de l’art. Dès 6 ans, sur réservation uniquement.Tout public
12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 musees@remiremont.fr
Whether you’re on your own or with the family, come and discover coats-of-arms at the museum. After a short tour, it’s up to you! Create your own coat of arms in the proper manner. Ages 6 and up, by reservation only.
