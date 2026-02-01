Atelier Blasons, princesses et chevaliers ! Tours de La Rochelle La Rochelle

Atelier Blasons, princesses et chevaliers !

Tours de La Rochelle Place de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Pendant les vacances, venez découvrir les tours de La Rochelle et créez votre blason !

Tours de La Rochelle Place de la Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr

English : Workshop Coats of arms, princesses and knights!

During the vacations, discover the towers of La Rochelle and create your own coat of arms!

