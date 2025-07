Atelier Blink book, les moyens cinéphiles Aurec-sur-Loire

Atelier Blink book, les moyens cinéphiles Aurec-sur-Loire mercredi 6 août 2025.

Atelier Blink book, les moyens cinéphiles

Château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-20

Devenez réalisateur le temps d’un instant !

Jeunes cinéphiles, venez vivre une expérience magique dans notre château ! Nous vous invitons à découvrir un court métrage et à plonger dans l’univers de l’animation.

.

Château d’Aurec Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

English :

Become a filmmaker for a moment!

Young film buffs, come and enjoy a magical experience in our castle! We invite you to discover a short film and plunge into the world of animation.

German :

Werden Sie für einen Moment zum Regisseur!

Junge Filmfans, erleben Sie in unserem Schloss eine magische Erfahrung! Wir laden Sie ein, einen Kurzfilm zu entdecken und in die Welt der Animation einzutauchen.

Italiano :

Diventate registi per un momento!

Giovani cinefili, venite a vivere un’esperienza magica nel nostro castello! Vi invitiamo a scoprire un cortometraggio e a immergervi nel mondo dell’animazione.

Espanol :

¡Conviértete en cineasta por un momento!

Jóvenes cinéfilos, ¡venid a disfrutar de una experiencia mágica en nuestro castillo! Te invitamos a descubrir un cortometraje y a sumergirte en el mundo de la animación.

