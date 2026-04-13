Atelier : blink book, Médiathèque de Salindres, Salindres

Atelier : blink book Mardi 28 avril, 10h00 Médiathèque de Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T10:00:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T10:00:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

De 5 à 10 ans.

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]

Colorie ton dessin et transforme-le en dessin animé. Enfants Dessin