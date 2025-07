ATELIER BMX A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels

ATELIER BMX A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels mardi 5 août 2025.

ATELIER BMX A CEILHES

Avenue du lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-09

Atelier BMX/ Vélo au pump track à Ceilhes sur réservation au 07 81 11 50 68. Prêt de vélo possible.

Atelier BMX/ Vélo au pump track à Ceilhes sur réservation au 07 81 11 50 68. Prêt de vélo possible. .

Avenue du lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 7 81 11 50 68

English :

BMX/ Bicycle workshop at the pump track in Ceilhes on reservation 07 81 11 50 68. Bikes available on loan.

German :

BMX-/Fahrrad-Workshop auf dem Pumptrack in Ceilhes mit Reservierung unter 07 81 11 50 68. Fahrradverleih möglich.

Italiano :

Officina BMX/Bike presso il pump track di Ceilhes, su prenotazione al numero 07 81 11 50 68. Le biciclette sono disponibili in prestito.

Espanol :

Taller de BMX/Bicicletas en la pista de pump track de Ceilhes, previa reserva en el 07 81 11 50 68. Bicicletas disponibles en préstamo.

L’événement ATELIER BMX A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB