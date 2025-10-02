Atelier bocaux de légumes lactofermentés Joseph Kosma Guyancourt

Atelier bocaux de légumes lactofermentés Jeudi 2 octobre, 10h00 Joseph Kosma Yvelines

Atelier gratuit sur inscription par téléphone.

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T12:30:00

Fin : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T12:30:00

Simple et ludique, cet atelier vous invite à plonger dans l’univers fascinant de la lactofermentation, une technique naturelle et ancestrale de conservation des légumes. Guidé pas à pas, vous réaliserez vos propres bocaux de légumes lactofermentés à partir de produits de saison. Vous apprendrez tout sur cette méthode facile à reproduire chez vous : quels légumes choisir, les bonnes pratiques d’hygiène, les avantages nutritionnels et gustatifs de la fermentation ainsi que des astuces pour réussir chaque étape.

Adresse : Joseph Kosma, 5 place Jacques Brel, Guyancourt

Inscription : 01 30 48 34 26

Cet atelier est gratuit et ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans !

