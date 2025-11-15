Atelier Bodypercussions Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes

Atelier Bodypercussions Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 11:00 – 16:30

Gratuit : non 15€/25€ 15€ l’atelier de 2h (matin ou après-midi)25€ la journée (4h d’atelier) Réservations via le site internet swingoclock.fr, ou par mail à swingoclock.nantes@gmail.com. Ouverture des inscriptions fin octobre. Tout public

Leela Petronio, artiste franco-américaine provenant de la tap dance et du jazz, ancienne membre de la troupe STOMP, vous fait découvrir son univers autour des percussions corporelles. Un atelier tout public sur la journée, avec possibilité de ne choisir que le matin ou l’après-midi.

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes 44000

0603661424 http://swingoclock.fr