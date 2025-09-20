Atelier bois pour le jeune public Fondation d’entreprise Martell Cognac

A partir de 8 ans. 45 € / personne. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Atelier bois : fabrique ta mangeoire à oiseaux !

Chaque enfant, accompagné de l’ébéniste Mathias Heinisch, réalisera une mangeoire à oiseaux en bois d’érable, tout en découvrant le maniement d’outils traditionnels : wastringue, rabot, racloir, etc.

L’atelier nécessite la présence d’un adulte accompagnateur.

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 33 51 http://www.fondationdentreprisemartell.com https://www.facebook.com/fondationmartell;http://www.twitter.com/fdtmartell;http://www.instagram.com/fondationmartell [{« type »: « email », « value »: « ateliers_bois@orange.fr »}]

