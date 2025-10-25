Atelier bois pour le jeune public Fondation d’entreprise Martell Cognac

Atelier bois pour le jeune public Samedi 25 octobre, 10h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Sur inscription. Atelier en famille, à partir de 8 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 45€/enfant

Début : 2025-10-25T10:00 – 2025-10-25T12:30

Chaque enfant, accompagné de l’ébéniste Mathias Heinisch, créera une mangeoire à oiseaux en bois d’érable et découvrira le maniement d’outils traditionnels (wastringue, rabot, racloir, etc.).

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d'entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

