Atelier boisson d’automne Cercoux
Atelier boisson d’automne Cercoux samedi 22 novembre 2025.
Atelier boisson d’automne
10 route de Libourne Cercoux Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Envie d’un moment doux et réconfortant pour entrer dans la saison froide ?
Rejoignez-nous pour un atelier dédié aux boissons d’automne golden latte, ube latte, moon milk et autres recettes bien-être pour se réchauffer en douceur.
.
10 route de Libourne Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 02 30 contact@lemoulinsolidaire.fr
English :
Looking for a gentle, comforting way to enter the cold season?
Join us for a workshop dedicated to autumn drinks: golden latte, ube latte, moon milk and other wellness recipes for gentle warming.
German :
Haben Sie Lust auf einen süßen und wärmenden Moment, um die kalte Jahreszeit einzuläuten?
Besuchen Sie uns bei einem Workshop über Herbstgetränke: Golden Latte, Ube Latte, Moon Milk und andere Wohlfühlrezepte, um sich sanft aufzuwärmen.
Italiano :
Cercate un modo delicato e confortante per entrare nella stagione fredda?
Unitevi a noi in un workshop dedicato alle bevande autunnali: golden latte, ube latte, moon milk e altre ricette che vi riscalderanno dolcemente.
Espanol :
¿Busca una forma suave y reconfortante de entrar en la estación fría?
Acompáñenos en un taller dedicado a las bebidas otoñales: latte dorado, ube latte, leche de luna y otras recetas para sentirse bien y entrar en calor suavemente.
