Atelier boisson d’automne Cercoux

Atelier boisson d’automne

10 route de Libourne Cercoux Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Envie d’un moment doux et réconfortant pour entrer dans la saison froide ?

Rejoignez-nous pour un atelier dédié aux boissons d’automne golden latte, ube latte, moon milk et autres recettes bien-être pour se réchauffer en douceur.

10 route de Libourne Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 02 30 contact@lemoulinsolidaire.fr

English :

Looking for a gentle, comforting way to enter the cold season?

Join us for a workshop dedicated to autumn drinks: golden latte, ube latte, moon milk and other wellness recipes for gentle warming.

German :

Haben Sie Lust auf einen süßen und wärmenden Moment, um die kalte Jahreszeit einzuläuten?

Besuchen Sie uns bei einem Workshop über Herbstgetränke: Golden Latte, Ube Latte, Moon Milk und andere Wohlfühlrezepte, um sich sanft aufzuwärmen.

Italiano :

Cercate un modo delicato e confortante per entrare nella stagione fredda?

Unitevi a noi in un workshop dedicato alle bevande autunnali: golden latte, ube latte, moon milk e altre ricette che vi riscalderanno dolcemente.

Espanol :

¿Busca una forma suave y reconfortante de entrar en la estación fría?

Acompáñenos en un taller dedicado a las bebidas otoñales: latte dorado, ube latte, leche de luna y otras recetas para sentirse bien y entrar en calor suavemente.

