Atelier Boissons fermentées Espace de vie sociale Ogeu-les-Bains vendredi 18 juillet 2025.

Espace de vie sociale 1 rue des écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

L’EVS de l’association Les Sources propose un atelier autour des boissons fermentées:

Initiation et partage de recettes et de souches avec Odile et Salomé kombucha, kéfir et autres réjouissances fermentées. .

Espace de vie sociale 1 rue des écoles Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

