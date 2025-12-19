Atelier Boissons Fermentées Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé

Atelier Boissons Fermentées

Pont-l'Abbé Finistère

Début : 2026-01-03 14:00:00

fin : 2026-01-03 16:00:00

2026-01-03

Atelier Boissons Fermentées, boissons santé

Venez gouter et découvrir comment préparer ces boissons naturelles et bénéfiques. Vous repartez avec des souches de kombucha et kéfir (+ livret de recettes).

Inscription par SMS auprès de Nathalie Boisseau (Esprit Cabane)

Plus d’infos https://www.facebook.com/EspritCabane/events .

