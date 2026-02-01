[Atelier] Boites à sardines Chez Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Boites à sardines

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-04-09 21:00:00

2026-02-27 2026-03-10 2026-04-09

L’Atelier Brut vous invite à un atelier créatif original et décalé, dédié à la transformation de boîtes à sardines en véritables objets décoratifs.

Ouvert au public adulte, cet atelier permet de jouer avec les matières, les couleurs et les techniques pour détourner un objet du quotidien et lui donner une seconde vie artistique. Guidé pas à pas, chacun crée une pièce unique, entre créativité, humour et savoir-faire.

Le concept

• Atelier créatif pour adultes

• Places limitées

• Tout le matériel est fourni

• Inscription préalable obligatoire

Tarif 35 €

(Fournitures comprises)

Réservation obligatoire 06 88 34 66 59

Le 10 mars chez Bleu Biscuit

le 9 avril à L’Inattendu .

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

