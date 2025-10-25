Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier Maison de la Terre Lantic

Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier Maison de la Terre Lantic samedi 25 octobre 2025.

Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Modelez un bol unique en façonnant un visage expressif à partir de pâte à papier recyclée.

De 6 à 9 ans. Animé par Pynwidd Studio. Sur Réservation. .

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier Lantic a été mis à jour le 2025-10-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme