Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier Maison de la Terre Lantic
Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier Maison de la Terre Lantic samedi 25 octobre 2025.
Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Modelez un bol unique en façonnant un visage expressif à partir de pâte à papier recyclée.
De 6 à 9 ans. Animé par Pynwidd Studio. Sur Réservation. .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Bols-Portraits Modeler le Visage en Pâte à Papier Lantic a été mis à jour le 2025-10-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme