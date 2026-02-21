Atelier bols tibétains Théâtre de la Concorde Paris

Un voyage sonore au cœur des vibrations et du bien-être

Cet atelier de soins sonores propose une immersion collective au cœur des vibrations des bols tibétains, instruments utilisés depuis plus de 3 000 ans pour les rituels, le soin et le bien-être. Le temps s’ouvre d’abord par une présentation des bols, de leurs origines et de leurs résonances, afin de poser un cadre d’écoute commun et accessible à toutes et tous.

Progressivement, l’espace se transforme. Une mise en place attentive est proposée, adaptée aux besoins et aux sensibilités des personnes présentes, pour que chacun puisse s’installer dans une posture juste, allongée ou assise. Vient alors le temps de l’écoute profonde, un moment de soin de l’âme où les fréquences agissent sur le corps et l’intérieur, invitant au relâchement, à la respiration et à une présence partagée. Guidé par une quinzaine de bols et d’instruments de sonothérapie, Marco Avallone laisse enfin place à l’improvisation, faisant dialoguer les sons avec l’énergie du groupe. Cet atelier ouvre ainsi un espace collectif de calme, d’attention et de lien, pour éprouver ensemble une autre manière de faire corps.

Dans un monde saturé de paroles et de stimulations, prendre le temps de ressentir ensemble devient un geste essentiel. Comment le son peut-il nous aider à nous rassembler autrement, par le sensible et l’expérience partagée ?

Le samedi 18 avril 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

