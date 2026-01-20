Atelier bombe à graines pour les oiseaux Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Rejoignez les Citoyens pour le Climat pour un atelier création de boules à graines pour oiseaux ! L’atelier sera rythmé par des quiz, afin d’allier ludique et sensibilisation à la biodiversité.

Voilà le déroulé détaillé :

– 15 min: introduction avec quiz en équipe pour tester leurs connaissances sur les oiseaux, les menaces qui pèsent sur eux, et sur la biodiversité de façon plus large

– 45 min : fabrication de boules à graines + infos pratiques sur leur utilité et comment bien s’en servir

– 10 min de pause

– 45 min: Partie “mini-conf” sur la biodiversité + quiz (chants d’oiseaux / récapitulatif)

Rejoignez les Citoyens pour le Climat pour un atelier création de boules à graines pour oiseaux ! L’atelier sera rythmé par des quiz, afin d’allier ludique et sensibilisation à la biodiversité.

Le samedi 04 avril 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T12:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/



Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

