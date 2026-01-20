Atelier bombe à graines pour les oiseaux Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Atelier bombe à graines pour les oiseaux Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 4 avril 2026.
Rejoignez les Citoyens pour le Climat pour un atelier création de boules à graines pour oiseaux ! L’atelier sera rythmé par des quiz, afin d’allier ludique et sensibilisation à la biodiversité.
Voilà le déroulé détaillé :
– 15 min: introduction avec quiz en équipe pour tester leurs connaissances sur les oiseaux, les menaces qui pèsent sur eux, et sur la biodiversité de façon plus large
– 45 min : fabrication de boules à graines + infos pratiques sur leur utilité et comment bien s’en servir
– 10 min de pause
– 45 min: Partie “mini-conf” sur la biodiversité + quiz (chants d’oiseaux / récapitulatif)
Le samedi 04 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/
