Atelier « Bonbons à la guimauve végétale », 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Atelier « Bonbons à la guimauve végétale » Samedi 14 février, 15h30 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris

Tarifs : null 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T15:30:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T15:30:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Un laboratoire de douceur où la gourmandise rencontre l’intelligence du végétal.

Lors de cet atelier, les enfants entrent dans l’univers magique de la guimauve, plante aux pouvoirs adoucissants, pour transformer la nature en bonbons moelleux et réconfortants.

À travers une approche ludique et pédagogique, ils découvrent :

l’origine végétale de la guimauve et son usage traditionnel,

les bases simples de la transformation naturelle,

la joie de créer de leurs mains des confiseries saines et poétiques.

Chaque enfant participe activement à la fabrication de ses propres bonbons à la guimauve, qu’il pourra ensuite emporter comme un trésor sucré, fruit de son imagination et de son savoir-faire.

Un moment hors du temps, sensoriel et créatif, qui sème dès l’enfance les graines d’une relation consciente, joyeuse et éclairée avec le monde du vivant.

L’atelier est animé par une cheffe et animatrice en pâtisserie, qui guide les enfants pas à pas dans une ambiance joyeuse et accessible à tous.

Durée : 1h30

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-bonbons-a-la-guimauve-vegetale-7918

