Atelier bonbons pralinés Peret Saint-Julien-d’Ance
Atelier bonbons pralinés Peret Saint-Julien-d’Ance samedi 11 octobre 2025.
Atelier bonbons pralinés
Peret 835 route du suchat Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Venez participer à notre atelier de fabrication de bonbons pralinés, une expérience unique ou gourmandise et créativité se rencontrent.
Peret 835 route du suchat Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 94 89 contact@adrien-fort-chocolatier.fr
English :
Come and take part in our praline candy-making workshop, a unique experience where gourmandise and creativity meet.
German :
Nehmen Sie an unserem Workshop zur Herstellung von Pralinenbonbons teil, einem einzigartigen Erlebnis, bei dem Leckereien und Kreativität aufeinandertreffen.
Italiano :
Venite a partecipare al nostro laboratorio di pralineria, un’esperienza unica in cui si incontrano delicatezza e creatività.
Espanol :
Participe en nuestro taller de elaboración de caramelos de praliné, una experiencia única en la que confluyen delicadeza y creatividad.
L’événement Atelier bonbons pralinés Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay