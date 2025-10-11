Atelier bonbons pralinés Peret Saint-Julien-d’Ance

Atelier bonbons pralinés Peret Saint-Julien-d’Ance samedi 11 octobre 2025.

Atelier bonbons pralinés

Peret 835 route du suchat Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Venez participer à notre atelier de fabrication de bonbons pralinés, une expérience unique ou gourmandise et créativité se rencontrent.

Peret 835 route du suchat Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 94 89 contact@adrien-fort-chocolatier.fr

English :

Come and take part in our praline candy-making workshop, a unique experience where gourmandise and creativity meet.

German :

Nehmen Sie an unserem Workshop zur Herstellung von Pralinenbonbons teil, einem einzigartigen Erlebnis, bei dem Leckereien und Kreativität aufeinandertreffen.

Italiano :

Venite a partecipare al nostro laboratorio di pralineria, un’esperienza unica in cui si incontrano delicatezza e creatività.

Espanol :

Participe en nuestro taller de elaboración de caramelos de praliné, una experiencia única en la que confluyen delicadeza y creatividad.

