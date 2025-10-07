Atelier Booking & Développement Sans Réserve (Filature de l’Isle) Périgueux

Sans Réserve (Filature de l’Isle) 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Bookeur/producteur depuis 12 ans dans les Musiques Actuelles, et formateur depuis plus de 5 ans sur divers parcours (Tourneur-se/Manageur-se/Artistes/Chargé de prod), Charles Féraud (De La Neige en Été / The Link Productions) proposera une discussion autour du Booking et du Développement artistique.

Charles Féraud s’est occupé notamment du développement de jeunes groupes français et étrangers en ayant une vision artisanale et humaine du métier. Il s’est attaché à comprendre comment développer efficacement un projet en France comme à l’international.

> Auberge espagnole à partir de 18h30 .

Sans Réserve (Filature de l’Isle) 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

