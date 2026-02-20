Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 18 mars 2026.
Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez renforcer l’impact de vos candidatures ? Venez découvrir comment l’intelligence artificielle peut devenir un atout pour optimiser chaque étape de votre parcours. Cet atelier interactif vous donnera des outils concrets et accessibles pour personnaliser vos candidatures, mieux comprendre les attentes des recruteurs et vous démarquer efficacement.
Au programme :
- Rédiger des prompts efficaces pour obtenir des résultats personnalisés
- Trouver des informations stratégiques sur l’entreprise ciblée
- Optimiser votre CV et votre lettre de motivation
- Se préparer aux entretiens avec la méthode STAR
- Négocier son salaire et rédiger un email de remerciement professionnel
Informations pratiques
Atelier le mercredi 14 mai de 19h à 21h au 2ème étage de la médiathèque
Sur inscription
Atelier interactif pour améliorer sa candidature avec l'intelligence artificielle
Le mercredi 18 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
