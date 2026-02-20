Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris

Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez renforcer l’impact de vos candidatures ? Venez découvrir comment l’intelligence artificielle peut devenir un atout pour optimiser chaque étape de votre parcours. Cet atelier interactif vous donnera des outils concrets et accessibles pour personnaliser vos candidatures, mieux comprendre les attentes des recruteurs et vous démarquer efficacement.

Au programme :

Rédiger des prompts efficaces pour obtenir des résultats personnalisés

Trouver des informations stratégiques sur l’entreprise ciblée

Optimiser votre CV et votre lettre de motivation

Se préparer aux entretiens avec la méthode STAR

Négocier son salaire et rédiger un email de remerciement professionnel

Informations pratiques

Atelier le mercredi 14 mai de 19h à 21h au 2ème étage de la médiathèque

Sur inscription

Atelier interactif pour améliorer sa candidature avec l’intelligence artificielle

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



