Atelier Booster votre activité en 2026 grâce à l’IA, Pépinière d’entreprises POL Avenir Saint-Junien

Pépinière d'entreprises POL Avenir 13 Rue Thomas Edison Saint-Junien Haute-Vienne

La pépinière d’entreprise POL Avenir vous propose un atelier pour démarrer 2026 avec des objectifs clairs et des outils performants pour votre entreprise ! Cet atelier vous montrera comment l’intelligence artificielle peut devenir un levier puissant pour gérer, développer et communiquer autour de votre activité.

Au programme Présentation des IA utiles pour la gestion d’entreprise, conseils pour rédiger des prompts efficaces, bonnes pratiques pour optimiser votre organisation, votre développement et votre communication grâce à l’IA. Repartez avec des méthodes concrètes et des solutions simples pour faire de l’IA un atout dans votre réussite. Atelier animé par la CCI Limoges Haute-Vienne.

Entrée libre, sur inscription. .

