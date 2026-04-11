Atelier Bootlegs avec Némo Richard-Roussel L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Caen

Atelier Bootlegs avec Némo Richard-Roussel

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Viens customiser tes vêtements à L’Artothèque !

Dans les cultures punk rock et alternatives, le bootlegging est une pratique qui consiste à réaliser soi-même des contrebandes de t-shirts de ses groupes favoris avec les moyens du bord.

Viens customiser tes vêtements à L’Artothèque !

Dans les cultures punk rock et alternatives, le bootlegging est une pratique qui consiste à réaliser soi-même des contrebandes de t-shirts de ses groupes favoris avec les moyens du bord. L’atelier imaginé par Némo Richard-Roussel, vous propose de vous emparer de ce geste de customisation pour apposer des éléments piochés sur des pochettes d’albums, des posters ou dans des livres, sur vos vêtements. Après un temps de rencontre dans son exposition, l’atelier sera animé par une sélection musicale faite par l’artiste, les participant.e.s sont invité.e.s à amener leurs vinyles pour un moment de partage et de dialogue entre nos différentes références.

Nous vous proposerons un stock de vêtements d’occasion qui pourront servir de support, mais n’hésitez pas à ramener également vos propres t-shirts, casquettes ou sweats pour leur redonner une seconde vie. .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

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English : Atelier Bootlegs avec Némo Richard-Roussel

Come and customise your clothes at L’Artothèque!

In punk rock and alternative cultures, bootlegging is the practice of making your own bootlegs of t-shirts by your favourite bands using whatever means you have.

L’événement Atelier Bootlegs avec Némo Richard-Roussel Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par Calvados Attractivité