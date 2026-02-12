Atelier Bosst ton CV Pontonx-sur-l’Adour

Atelier Bosst ton CV

L’équipe de l’espace d’information jeunesse de la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE propose aux jeunes à partir de 14 ans un atelier pour apprendre à faire son CV, avoir des astuces et des conseils pour un CV au top et apprendre à parler de soi et de son vécu pour se valoriser.

Pour trouver un job d’été, un stage ou encore une alternance, le CV est un incontournable, mais comment se mettre en avant lorsqu’on a très peu d’expériences ? Comment organiser son CV pour qu’il soit lisible et attractif sans trop en faire… .

5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 32 10 34 infojeunesse.wipsee@gmail.com

Atelier Bosst ton CV

The WIPSEE team from the Maison de l’Europe des Landes youth information center is offering young people aged 14 and over a workshop to learn how to write a CV, get tips and advice for a top-notch CV, and learn how to talk about yourself and your experiences to enhance your self-esteem.

