Atelier botanique au musée de la Distillerie Musée de la Distillerie Barrême

Atelier botanique au musée de la Distillerie Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée de la Distillerie Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le musée de la Distillerie vous propose une initiation à l’art de cueillir, d’assembler et de conserver les plantes sauvages pour en révéler toutes les vertus, et repartez avec une tisane unique, créée par vos soins.

Sur inscription

Informations : 06 79 01 78 25

musees@ccapv.fr

Musée de la Distillerie 04330 Barrême Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 79 01 78 25 http://www.secrets-de-fabriques.fr/musees-et-parcours/les-sites/la-distillerie-de-barreme https://www.facebook.com/Secrets-de-Fabriques-1455793451367930/?hc_ref=ARRpdeFLmhIeLu_ViWfNHi5iYYz8dnv7sRvGsIaZL6MbYJDL3mFMj8kCrxJLuqB7WxY [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 01 78 25 »}] [{« link »: « mailto:musees@ccapv.fr »}] Musée de la Distillerie de lavande de Barrême Payant

CCAPV